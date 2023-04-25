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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Ак Барс» реализовал большинство в матче с ЦСКА после 12 неудачных попыток

«Ак Барс» реализовал большинство в матче с ЦСКА после 12 неудачных попыток
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает ЦСКА. Идёт второй период, счёт 1:1.

В середине второго периода капитан казанского клуба Александр Радулов сравнял счёт в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что после реализованного большинства в первом матче финальной серии «Ак Барс» не мог забить с численным преимуществом 12 раз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
25 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 19:56 (5x5)   1:1 А. Радулов (Шипачёв) – 29:35 (5x4)

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3-1 в пользу клуба из Москвы. В случае победы в пятой встрече армейцы станут обладателями Кубка Гагарина.

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