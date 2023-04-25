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«Чайка» во второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова

«Чайка» во второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился шестой матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

На пятой минуте первой двадцатиминутки счёт в матче открыл Глеб Трикозов с передачи Артёма Мурылёва.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Артём Мисников с передач Егора Виноградова и Богдана Конюшкова. Спустя 30 секунд вывел «Чайку» вперёд Василий Атанасов с передачи Захара Зиминова. На 12-й минуте периода счёт 2:2 сделал Тимофей Давыдов с передач Ильи Рейнгардта и Артёма Мурылёва.

В дополнительное время на 11-й минуте победу нижегородской команде принёс Егор Виноградов.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
25 апреля 2023, вторник. 19:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Трикозов (Мурылёв) – 04:27 (5x4)   1:1 Мисников (Виноградов, Конюшков) – 45:35 (5x5)   2:1 Атанасов (Зиминов) – 46:05 (5x5)   2:2 Давыдов (Рейнгардт, Мурылёв) – 51:47 (5x5)   3:2 Виноградов (Омелюсик, Мисников) – 70:09 (5x5)

Таким образом, «Чайка» выиграла серию со счётом 4-2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова. Впервые нижегородский клуб побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2014/2015.

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