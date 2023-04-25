Агент Ничушкина отреагировал на новость о проблемах хоккеиста с алкоголем
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Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, опроверг информацию о том, что хоккеист покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем.
«Ничушкин покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем? Это не так», — сказал Гандлер Metaratings.ru.
Напомним, сегодня, 25 апреля, инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet заявил, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.
Ничушкин не принял участия в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2-2 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
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