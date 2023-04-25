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Галиев рассказал, как принёс «Ак Барсу» победу в пятом матче финала Кубка Гагарина

Галиев рассказал, как принёс «Ак Барсу» победу в пятом матче финала Кубка Гагарина
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итог победного матча с ЦСКА (2:1).

«Силовой хоккей в первом периоде? У нас был боевой настрой, и были скорости, и были хорошие эмоции, мы хорошо играли с головой. Звено Артёма Лукоянова всё это начало, оно дали нам такой эмоциональный стимул, и всё поехало-поехало по цепочке.

В прошлых матчах я не забивал стопроцентные броски, на которые меня выводили ребята. Всегда хочется помочь команде, особенно в такие тяжёлые моменты, когда ты проигрываешь. Это очень большая ответственность.

Сегодня попытался довести шайбу до ворот, Кирилл Семёнов проехал мимо вратаря, то есть Адаму тяжело было увидеть бросок, я бросил по центру, и она залетела. Надо чаще бросать и доводить шайбу до ворот, тогда и будут опасные моменты.

Какое было настроение после обидного первого периода? Нормально всё было. Мы поговорили в раздевалке, сказали дальше так играть с такими же эмоциями. Все верили, нам было некуда отступать, только вперёд», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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