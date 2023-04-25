Лукоянов: у «Ак Барса» не было стеснения, Григоренко не Григоренко — били всех подряд

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после победы над ЦСКА (2:1) рассказал о силовой борьбе в матче.

«Надо отдохнуть от такого матча. Первый период тяжеловато было, темп нам мощный задали, они, наверное, сами офигели. Постараемся играть в таком же ключе. У нас сегодня не было никакого стеснения. Григоренко не Григоренко – били всех подряд, кто попадался на пути. Они хорошие игроки, но мы должны доказывать своё. Полтапов красавец, хороший гол забил, мне нравится, как он таскает наших защитников. Респект ему большой.

Как моя нога после блокированного броска? Это моя работа, Стас (Галиев. – Прим. «Чемпионата») забивает, я ловлю. Иногда надо давать награду не лучшему вратарю, а лучшему блокирующему (смеётся). Чем меньше шайб долетит до нашего вратаря, тем меньше вероятности, что мы пропустим гол. Первый период вообще не помню, видел цель, и всё. Просто мясорубка была», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.