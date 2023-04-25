Губернатор Нижегородской области ярко отреагировал на победу «Чайки» в Кубке Харламова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале ярко отреагировал на победу «Чайки» в Кубке Харламова. Напомним, нижегородский клуб в финальной серии был сильнее «Омских Ятребов» 4-2.
«Радость невозможно передать! Это Кубок Харламова, мы победили! Ура! Молодёжная столица взяла Кубок МХЛ! Нижегородцы поздравляю Вас!», — заявил Никитин.
Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился шестой матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.
«Чайка» во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова. Впервые нижегородский клуб побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2014/2015.
- 25 апреля 2023
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