Нападающий ЦСКА Слепышев: хотелось сегодня закончить, «Ак Барс» не удивил

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о поражении в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1:2).

«Хороший соперник, игра так сложилась, хотя, конечно, хотелось сегодня закончить. Не помню, где мне сегодня прилетело. В плей-офф всем прилетало. Понятно, что сопернику нужно было навязывать свою игру. Не удивил соперник.

Полтапов — молодец! В таком возрасте решиться на такой проход в конце периода! Он сыграл отличную игру. Не хватило нашей помощи ему.

Соперник реализовал большинство, мы нет. Равная игра, играем дальше. Да нет никакой вендетты с Юдиным. Был силовой приём, он побежал заступаться за партнёра. Его поступок — хорошо, что судьи разглядели, у нас был шанс в большинстве, но мы им не воспользовались», — цитирует Слепышева Sport24.

Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.