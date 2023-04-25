Каменев: «Ак Барс» прижат к стенке? ЦСКА был в этой ситуации

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Атмосфера на ЦСКА не давила. Готовились спокойно, как всегда. Мамин вернулся. Небольшое сотрясение, я думаю, было, но хорошо, что всё легко обошлось. Потому что бывают моменты, когда люди очень долго восстанавливаются, и это нехорошо.

А то, что «Ак Барс» прижат к стенке… Мы были в этой ситуации. Им деваться некуда. Они сегодня хороший хоккей показали. Мы даже не думали, что кто-то будет сдаваться, поэтому готовились как всегда. Не было никакой расслабленности.

Гол Полтапова? Ему в плей-офф это сейчас особенно надо. У него хорошая техника, IQ, взрывная скорость помогли ему в моменте. Хорошо реализовал. У него и до этого были моменты, он заслужил этот гол. Ещё ничего не закончено, Прохор должен ещё забивать.

Как Казань переломила ход встречи? Во втором голе был хороший трафик перед вратарём. Наброс на ворота был, не знаю, было ли там подставление или нет. Ничего страшного. Я думаю, Рейдеборну было тяжело увидеть. Всегда, когда есть трафик, тяжело. У нас тоже были моменты, могли забивать, но не получилось», — приводит слова Каменева Metaratings.ru.

Каменев за 25 матчей в рамках Кубка Гагарина набрал 14 (10+4) результативных баллов.