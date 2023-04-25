Трёхкратный чемпион мира: «Ак Барс» включил максимум агрессии и мастерства

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко подвёл итог матча «Ак Барс» — ЦСКА (2:1).
«Ак Барс» сегодня включил максимум агрессии и мастерства. Особенно это было заметно в тот момент, когда ЦСКА играл в большинстве и казанцы не позволили сделать абсолютно ничего гостям из Москвы в атаке.
Определяющий момент был, когда играли «5х4» на протяжении четырёх минут. Казанцы выдержали этот отрезок и поняли, что сегодня они смогут добиться успеха.
Также на исход повлияли мелочи, ошибка Михаила Григоренко: окажись он в своей центральной зоне чуть раньше — не было бы никакой шайбы. Отличный сейв Тимура Билялова в середине второго периода. В матчах таких равных команд, как «Ак Барс» и ЦСКА, результат определяют маленькие неточности. Кто сведёт эти эпизоды к минимуму, тот и возьмёт Кубок Гагарина», — приводит слова Терещенко RT.
Шестой матч в финальной серии плей-офф КХЛ состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.
- 25 апреля 2023
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