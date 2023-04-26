«Эдмонтон» вместе с Костиным переиграл «Лос-Анджелес» и вышел вперёд в серии

Завершился пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

На девятой минуте счёт годам открыл Эвандер Кейн. Спустя две минуты удвоил преимущество Леон Драйзайтль. Алекс Иафалло на 13-й минуте один гол отыграл. Но спустя ещё минуту забил и Бретт Кулак. Ему же голос ответил Адриан Кемпе на 18-й минуте.

На 32-й минуте Ник Бьюгстад забил за хозяев. А затем на 36-й минуте увеличил преимущество Зак Хайман.

На 45-й минуте Бьюгстад оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Куинтон Байфилд.

Российские нападающий Клим Костин и защитник Владислав Гавриков очков не набрали.