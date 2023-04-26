«Эдмонтон» вместе с Костиным переиграл «Лос-Анджелес» и вышел вперёд в серии
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Завершился пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
На девятой минуте счёт годам открыл Эвандер Кейн. Спустя две минуты удвоил преимущество Леон Драйзайтль. Алекс Иафалло на 13-й минуте один гол отыграл. Но спустя ещё минуту забил и Бретт Кулак. Ему же голос ответил Адриан Кемпе на 18-й минуте.
На 32-й минуте Ник Бьюгстад забил за хозяев. А затем на 36-й минуте увеличил преимущество Зак Хайман.
На 45-й минуте Бьюгстад оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Куинтон Байфилд.
Российские нападающий Клим Костин и защитник Владислав Гавриков очков не набрали.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Нурс, Экхольм) – 08:08 (5x4) 2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 10:40 (5x5) 2:1 Иафалло (Кемпе, Копитар) – 13:12 (5x5) 3:1 Кулак (Фёгеле, Маклауд) – 14:12 (5x5) 3:2 Кемпе (Грундстрём, Даути) – 17:35 (5x5) 4:2 Бьюгстад (Нурс, Сеси) – 31:49 (5x5) 5:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 35:47 (5x4) 6:2 Бьюгстад (Ньюджент-Хопкинс) – 44:26 (5x5) 6:3 Байфилд (Виларди, Фиала) – 46:33 (5x5)
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