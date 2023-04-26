Капризов не может набрать очки в плей-офф НХЛ на протяжении 313 минут и 8 секунд

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч прошёл в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.

Эта игра стала четвёртой кряду, когда российский нападающий Кирилл Капризов не может набрать очки. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ у него всего один гол. Таким образом, Капризов не может набрать очко в Кубке Стэнли уже на протяжении 313 минут и восьми секунд.

Счёт в серии стал 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 апреля в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр».

Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.