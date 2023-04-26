Главный тренер «Далласа» — о 4:0 с «Миннесотой»: мы заставили их заплатить за удаления
Поделиться
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил большое количество удалений у соперника в серии плей-офф с «Миннесотой». В пятом матче серии форвард «Уайлд» Маркус Фолиньо получил удаление до конца матча, которое реализовали хоккеисты «Старз» и одержали победу со счётом 4:0.
«Перед началом серии мы знали, что «Миннесота» — одна из самых штрафуемых команд в лиге. Мы знали, что у нас будут возможности для игры в большинстве. Таким образом, цель состояла в том, чтобы заставить их заплатить за это, и мы делаем это. Мы должны продолжать наказывать их за удаления», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
После этой победы «Даллас» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
08:16
-
07:50
-
07:21
-
05:47
-
04:56
- 25 апреля 2023
-
23:47
-
23:42
-
23:26
-
23:08
-
23:05
-
22:47
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:24
-
21:07
-
20:47
-
20:40
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:51
-
19:22
Партнерский контент