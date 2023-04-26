Главный тренер «Далласа» — о 4:0 с «Миннесотой»: мы заставили их заплатить за удаления

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил большое количество удалений у соперника в серии плей-офф с «Миннесотой». В пятом матче серии форвард «Уайлд» Маркус Фолиньо получил удаление до конца матча, которое реализовали хоккеисты «Старз» и одержали победу со счётом 4:0.

«Перед началом серии мы знали, что «Миннесота» — одна из самых штрафуемых команд в лиге. Мы знали, что у нас будут возможности для игры в большинстве. Таким образом, цель состояла в том, чтобы заставить их заплатить за это, и мы делаем это. Мы должны продолжать наказывать их за удаления», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

После этой победы «Даллас» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.