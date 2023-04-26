«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Куликовым по соглашению сторон
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«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
Куликов выступал за «Автомобилист» на протяжении трёх сезонов начиная с 2020 года. За это время форвард провёл 135 матчей в КХЛ, отметившись 22 очками — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.
Всего в КХЛ на счету 31-летнего нападающего 517 матчей, в которых Куликов набрал 102 результативных балла — забросил 42 шайбы и отдал 60 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-35». Форвард, помимо «Автомобилиста», выступал за нижнекамский «Нефтехимик».
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