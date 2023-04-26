Каменский прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил пятый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

«Это хоккей! Кто-то забивает, кто-то отыгрывается. Кто меньше допустит ошибок, тот и выигрывает. У кого команда лучше играет в атаке, тот больше забивает. Если команда лучше играет в большинстве, то и выигрывает. Пора ли ЦСКА переламывать тенденцию и выигрывать Кубок дома? Переламывать они хотели ещё в начале сезона, но это же хоккей. Кто меньше допустит ошибок, тот и выиграет. А это уже одному богу известно, когда выиграет», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Шестой матч серии состоится в Москве 27 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.