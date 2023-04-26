«Витязь» продлил контракты с нападающими Галузиным и Аркаловым
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«Витязь» продлил контракты с нападающими Владимиром Галузиным и Ильёй Аркаловым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что оба соглашения рассчитаны сроком на один сезон.
Капитан «Витязя» Галузин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 55 матчей и набрал 23 (10+ 13) очка. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего гол и результативная передача в пяти матчах серии с «Локомотивом».
«Очень рад продолжить карьеру в «Витязе». Сезон будет непростым, удержать результат сложнее, чем его добиться. Ну а нам нужно ещё и улучшать его по мере возможности», — цитирует Галузина пресс-служба клуба.
Аркалов набрал 8 (2+6) очков за 62 матча регулярки КХЛ. В плей-офф 29-летний форвард очков не набрал.
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