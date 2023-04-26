Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» продлил контракты с нападающими Галузиным и Аркаловым

«Витязь» продлил контракты с нападающими Галузиным и Аркаловым
Комментарии

«Витязь» продлил контракты с нападающими Владимиром Галузиным и Ильёй Аркаловым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что оба соглашения рассчитаны сроком на один сезон.

Капитан «Витязя» Галузин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 55 матчей и набрал 23 (10+ 13) очка. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего гол и результативная передача в пяти матчах серии с «Локомотивом».

«Очень рад продолжить карьеру в «Витязе». Сезон будет непростым, удержать результат сложнее, чем его добиться. Ну а нам нужно ещё и улучшать его по мере возможности», — цитирует Галузина пресс-служба клуба.

Аркалов набрал 8 (2+6) очков за 62 матча регулярки КХЛ. В плей-офф 29-летний форвард очков не набрал.

Материалы по теме
Лучший снайпер «Витязя» Владислав Кара продлил контракт с клубом
«Витязь» объявил о продлении контрактов с четырьмя лидерами, включая одного легионера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023