«Витязь» продлил контракты с нападающими Галузиным и Аркаловым

«Витязь» продлил контракты с нападающими Владимиром Галузиным и Ильёй Аркаловым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что оба соглашения рассчитаны сроком на один сезон.

Капитан «Витязя» Галузин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 55 матчей и набрал 23 (10+ 13) очка. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего гол и результативная передача в пяти матчах серии с «Локомотивом».

«Очень рад продолжить карьеру в «Витязе». Сезон будет непростым, удержать результат сложнее, чем его добиться. Ну а нам нужно ещё и улучшать его по мере возможности», — цитирует Галузина пресс-служба клуба.

Аркалов набрал 8 (2+6) очков за 62 матча регулярки КХЛ. В плей-офф 29-летний форвард очков не набрал.