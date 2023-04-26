«Сибирь» продлила контракт с защитником Тимуром Ахияровым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком до 30 апреля 2025 года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ защитник провёл 52 матча, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности 23-летнего игрока обороны составил «-1». В плей-офф Ахияров очков не набрал, завершив его с показателем полезности «-2». В минувшем сезоне хоккеист стал вторым игроком «Сибири» по блокированным броскам (113) в регулярном чемпионате и лучшим в плей-офф (14 в пяти матчах).

Всего в КХЛ Ахияров провёл 83 матча, в которых набрал 10 очков — забил три гола и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-3».