Лучший бомбардир «Витязя» Уилсон подписал новый контракт с клубом

«Витязь» подписал новый контракт с нападающим Скоттом Уилсоном, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Уилсон провёл 66 матчей, в которых набрал 39 очков — забросил 20 шайб и отдал 19 результативных передач. 31-летний канадец разделил первое место в списке бомбардиров «Витязя» со Степаном Старковым и первое место среди снайперов с Владиславом Карой. В плей-офф на счету нападающего два гола в пяти матчах серии с «Локомотивом».

Прошедший сезон стал первым для канадца в КХЛ. Общий показатель полезности Уилсона в матчах регулярки и плей-офф составил «+4».