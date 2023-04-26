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Рикошет шайбы от лица форварда «Каролины» Ахо помог сопернику забить гол

Рикошет шайбы от лица форварда «Каролины» Ахо помог сопернику забить гол
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В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В начале второго периода удвоил преимущество гостей нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. Примечательно, что сделал он это после рикошета шайбы от лица форварда «Каролины» Себастьяна Ахо. Шайба летела мимо ворот, но после попадания в лицо финну взлетела в воздух прямо напротив пустого угла ворот, чем ловко воспользовался форвард гостей, слета переправив резиновый диск в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина» упустила шанс закончить серию и отправляется на выезд при счёте 3-2 в свою пользу. Следующий матч серии пройдёт 29 апреля на площадке «Айлендерс».

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