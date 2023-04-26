«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Кузьминым

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 39 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».

Всего в КХЛ 26-летний нападающий провёл 103 матча, все в составе «Салавата Юлаева». За это время форвард набрал 16 очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-5». Кузьмин набрал 14 штрафных минут за карьеру в КХЛ.