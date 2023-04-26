«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Кузьминым
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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне нападающий сыграл 39 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».
Всего в КХЛ 26-летний нападающий провёл 103 матча, все в составе «Салавата Юлаева». За это время форвард набрал 16 очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-5». Кузьмин набрал 14 штрафных минут за карьеру в КХЛ.
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