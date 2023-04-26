«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Каюмовым
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«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Артуром Каюмовым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан сроком на один год.
В минувшем сезоне Каюмов в регулярном чемпионате КХЛ провёл 53 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету 25-летнего форварда 5 (1+4) очков в 12 матчах. Такая результативность стала рекордной для нападающего в карьере КХЛ.
Всего в КХЛ Каюмов провёл 331 матч, все в составе «Локомотива», и набрал 142 очка — забил 63 гола и отдал 79 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «+23».
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