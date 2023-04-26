Немецкий защитник, проведший 12 сезонов в НХЛ, спустя пять лет возобновил карьеру игрока

40-летний немецкий защитник Кристиан Эрхофф возобновил карьеру игрока в составе клуба «Крефельд», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сообщается, что контракт с ветераном подписан на один сезон. «Крефельд» выступает во второй по силе лиге Германии.
Защитник провёл в НХЛ 12 сезонов, является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии, в последний раз выходил на лёд в качестве игрока в сезоне-2017/2018. Защитник выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Сан-Хосе», «Баффало», «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и «Чикаго». Провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 789 матчей и набрал 340 (73+266) очков. В плей-офф на счету Эрхоффа 73 матча и 34 (7+27) очка.
Эрхофф имеет богатый опыт выступлений на международной арене в составе сборной Германии. Защитник участвовал на восьми чемпионатах мира, четырёх Олимпиадах и Кубке мира по хоккею.
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