Четыре клуба НХЛ проведут выставочные матчи в Стокгольме в ноябре 2023 года

Как сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли, четыре клуба НХЛ проведут выставочные матчи в Швеции в начале следующего сезона в ноябре. Четыре матча пройдут на «Авичи-Арене» в Стокгольме.

16 ноября между собой встретятся «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». 17 ноября скрестят клюшки «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт». 18 ноября пройдёт матч «Миннесоты Уайлд» и «Оттавы». Выставочное турне клубов НХЛ завершится матчем 19 ноября между «Торонто» и «Миннесотой».

Напомним, в начале текущего сезона НХЛ в рамках Глобальной серии — 2022 два матча регулярного чемпионата между «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в октябре прошли в Праге, на льду «O2 Арена», а в ноябре на льду «Нокиа-Арены» в Тампере два матча между собой сыграли «Коламбус» и «Колорадо».