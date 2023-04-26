Браташ: четыре минуты штрафа Юдину зарядили «Ак Барс»

Заслуженный тренер России Олег Браташ рассказал про ключевые факторы в победе «Ак Барса» над ЦСКА (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Юдин с таким удалением, пусть его наверняка и провоцировали, мог стать главным антигероем всей серии, если бы ЦСКА забил. А получилось, что эти четыре минуты большинства, наоборот, дали «Ак Барсу» заряд, и решающий гол случился через несколько минут. Много раз повторял: хоккей — это игра, где любой эпизод явно или косвенно может оказать влияние на ход матча. Когда не везёт, как в том моменте с двойным попаданием ЦСКА в штангу. На психологии могло сказаться. 2:0 в таком матче, думаю, не прямо гарантия итоговой победы, но очень ощутимое преимущество.
Могло оказать влияние на ЦСКА, что клуб привёз в Казань шампанское, чемпионские кепки, организовал второй борт с VIP-гостями и семьями игроков? Однозначного ответа быть не может, так как в чужую голову не залезешь. Но мы же не зря всегда отмечали рациональность и системность игроков ЦСКА. Не думаю, что они прямо вот так считали, мол, дело сделано. Здесь же ещё нюанс в том, что эта история попала в СМИ. Мы же понимаем, что ни одна команда на потенциально чемпионскую игру не прилетела бы без тех же кепок для церемонии награждения», — цитирует Браташа «РБ Спорт».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля.
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