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Защитник Черепанов продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник Черепанов продлил контракт с «Локомотивом»
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Защитник Никита Черепанов продлил контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Новый контракт действует до 30 апреля 2025 года.

Как сообщает телеграм-канал ярославцев, в прошлом сезоне Никита был одним из лидеров команды по силовым приёмам (121) и блокированным броскам (119). В 61 встрече регулярного чемпионата 27-летний игрок обороны забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Черепанов сыграл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. За карьеру в КХЛ защитник провёл 453 игры, в которых набрал 56 (16+40) результативных баллов.

Напомним, «Локомотив» в плей-офф уступил ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со счётом 3-4.

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