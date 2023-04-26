«Локомотив» продлил контракт со вторым бомбардиром команды сезона-2022/2023
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Нападающий Денис Алексеев продлил контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Новый контракт рассчитан на один год.
В регулярном сезоне-2022/2023 25-летний форвард стал вторым бомбардиром ярославского клуба, записав на свой счёт шесть шайб и 29 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Алексеев сыграл 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами. За свою карьеру в КХЛ форвард провёл 377 матчей, в которых набрал 186 (58+128) результативных баллов.
Напомним, «Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина уступил ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со счётом 3-4.
Ранее железнодорожники объявили о продлении контракта с защитником Никитой Черепановым.
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