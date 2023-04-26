Крикунов: «Ак Барс» вполне может вытянуть финальную серию

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал о финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (2-3).

«Ак Барс» вполне может вытянуть эту серию. Это две равные команды. Исход каждого матча зависит от того, кому чуть-чуть больше улыбнётся удача. От этих мелочей зависит то, кто выиграет эту серию. При таком раскладе было бы аномально, решись всё в пяти матчах. Команды наиграли минимум на шесть встреч, так что всё логично.

В целом этот финал очень качественный, но вязкий. Оба клуба мало забивают и мало пропускают. Все игроки «Ак Барса» горели, поскольку осознавали, что прижаты к стенке. В итоге выиграли за счёт сумасшедшей самоотдачи. Главное, чтобы успели восстановиться к шестой игре. Сейчас не все выдерживают напряжение финала», — приводят слова Крикунова «Известия».

Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля.