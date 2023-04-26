Крикунов: «Ак Барс» вполне может вытянуть финальную серию

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал о финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (2-3).
«Ак Барс» вполне может вытянуть эту серию. Это две равные команды. Исход каждого матча зависит от того, кому чуть-чуть больше улыбнётся удача. От этих мелочей зависит то, кто выиграет эту серию. При таком раскладе было бы аномально, решись всё в пяти матчах. Команды наиграли минимум на шесть встреч, так что всё логично.
В целом этот финал очень качественный, но вязкий. Оба клуба мало забивают и мало пропускают. Все игроки «Ак Барса» горели, поскольку осознавали, что прижаты к стенке. В итоге выиграли за счёт сумасшедшей самоотдачи. Главное, чтобы успели восстановиться к шестой игре. Сейчас не все выдерживают напряжение финала», — приводят слова Крикунова «Известия».
Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля.
- 26 апреля 2023
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:50
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
08:16
-
07:50
-
07:21
-
05:47