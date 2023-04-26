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Вице-президент КХЛ рассказал о ситуации с допинговым скандалом в «Толпаре»

Вице-президент КХЛ рассказал о ситуации с допинговым скандалом в «Толпаре»
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о нынешней ситуации с допинговым скандалом в МХК «Толпар».

«Пока разбирательства идут с РУСАДА. Мы ждём от команды и РУСАДА определённой информации и дальше уже будем действовать. Сроки рассмотрения пока не установлены», — приводит слова Гуськова ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой несколько хоккеистов МХК «Толпар» сдали положительные допинг-тесты в ходе плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Имена игроков не назывались, однако отмечалось, что им грозит до четырёх лет дисквалификации. «Толпар» является молодёжной командой уфимского «Салавата Юлаева».

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