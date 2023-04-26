Hockey Feed: возможно, находясь под критикой болельщиков, Капризов начнёт забивать

Североамериканский портал оценил неубедительную игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в серии с «Даллас Старз» (2-3).

«Поклонники и эксперты ждали, что Капризов проведёт прорывную игру в плей-офф, но теперь у него нет другого выбора, кроме как показать всё, на что он способен, в шестой игре с «Далласом» в субботу. Некоторые обеспокоены тем, что российский снайпер может быть не совсем здоров, после того, как он вернулся в конце регулярного сезона, пропустив несколько игр из-за травмы нижней части тела.

«Миннесота» находится на грани вылета из Кубка Стэнли, и «Уайлд» нужно, чтобы Кирилл показал свои лидерские качества. Возможно, находясь под критикой болельщиков на своей арене, Капризов найдёт свою прежнюю игру и начнёт забивать», — сказано в статье.

Напомним, Капризов не может набрать очки в плей-офф НХЛ на протяжении 313 минут и 8 секунд.