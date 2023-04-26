Каменский: возможное возвращение Хартли в «Авангард» усилит команду

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил вероятное возвращение Боба Хартли в «Авангард».
«Усилит ли его возвращение конкуренцию в КХЛ и сам «Авангард»? Ну естественно, тренер с такой историей и победами, выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина. Опытный специалист. Конечно, усилит.
Можно ли сказать, что у «Авангарда» толком ничего не получилось без Хартли? Ну нет, зачем что-то тут говорить! Я считаю, Кравец тоже неплохо работал, из ямы вытащил «Авангард». Если посмотреть, где они были в начале сезона. У каждого свой стиль. У Боба были другие игроки, когда он вёл команду к чемпионству, Кравец не набирал игроков, он пришёл, когда команда была сформирована. Сравнивать нельзя. Он специалист, выигрывал везде, и Кубок Стэнли, и в Европе всё повыигрывал.
Вернётся ли «Авангард» с Хартли к фаворитам КХЛ? Ну они и так были фаворитами. Единственное — он, естественно, усилит тренерский штаб. И если у него будет возможность взять игроков, которых он хочет, то, естественно, команда будет играть лучше», — приводит слова Каменского «ВсёПроСпорт».
Напомним, по информации СМИ, решение о назначении специалиста ещё не принято, но оно возможно и оценивается как весьма вероятное. Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году.
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