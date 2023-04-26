Галиев обошёл Зарипова и вышел на первое место по победным шайбам в истории «Ак Барса»

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1) нападающий Станислав Галиев забросил победную шайбу и вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победным голам в плей-офф КХЛ, обойдя Даниса Зарипова, сообщает пресс-служба лиги. Теперь на счету 31-летнего форварда девять таких шайб в плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Лидеры «Ак Барса» по победным шайбам в истории Кубка Гагарина:
Станислав Галиев – 9;
Данис Зарипов – 8;
Джастин Азеведо – 7.
Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля (19:30 мск). В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
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