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Фетисов — о чемпионате мира без России: пусть играют на первенство водокачки, удачи

Фетисов — о чемпионате мира без России: пусть играют на первенство водокачки, удачи
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал проведение чемпионата мира по хоккею — 2023 без сборной России.

«Чемпионат мира по хоккею без участия сборной России, как это назвать? Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. А меня это соревнование больше вообще никак не интересует.

Почему некоторые виды спорта, например, теннис с участием российских игроков с мировых арен не убрали? Может, теннис у них в авторитете, а хоккей нет. Хотя в НХЛ российских игроков ценят», — приводит слова Фетисова «Вечерняя Москва».

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

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