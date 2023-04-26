Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с напутственной речью к участникам V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с открытием V фестиваля адаптивного хоккея в Сочи. Своим примером вы показываете, что хоккей – это спорт для каждого. Фестиваль – это не только борьба за результат, но в первую очередь праздник, который поможет вам найти новых друзей со всех уголков страны.

Желаю вам успеха в предстоящих соревнованиях! Каждый из вас уже победитель!» – сказал Овечкин в видеообращении.

Традиционный, пятый по счету Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея проходит в эти дни на ледовых аренах федеральной территории «Сириус» в Сочи. В фестивале принимают участие 63 коллектива из 39 регионов России. Состязания проходят в трех дисциплинах: следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта.