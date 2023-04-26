Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с напутственной речью к участникам V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея.
«Дорогие ребята, поздравляю вас с открытием V фестиваля адаптивного хоккея в Сочи. Своим примером вы показываете, что хоккей – это спорт для каждого. Фестиваль – это не только борьба за результат, но в первую очередь праздник, который поможет вам найти новых друзей со всех уголков страны.
Желаю вам успеха в предстоящих соревнованиях! Каждый из вас уже победитель!» – сказал Овечкин в видеообращении.
Традиционный, пятый по счету Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея проходит в эти дни на ледовых аренах федеральной территории «Сириус» в Сочи. В фестивале принимают участие 63 коллектива из 39 регионов России. Состязания проходят в трех дисциплинах: следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта.
- 26 апреля 2023
-
22:46
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:33
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
13:55