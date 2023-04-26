Выручка клубов Континентальной хоккейной лиги превысила 34 млрд рублей

Клубы Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне суммарно выручили больше 34 млрд рублей, сообщает Metaratings.ru.

В КХЛ в нынешнем сезоне выступали 22 клуба, из них 19 – российские. 18 из них предоставили хоть какие-то декларации, единственное исключение – ЦСКА. Однако почти половина клубов (9 из 10) из-за формы владения могла не указывать фонды оплаты труда.

Как и в РПЛ, клубы сами решали, что именно считать выручкой. Например, доход СКА в 2022 году составил 6,49 млрд рублей (по категориям «выручка» и «прочие доходы»), а у «Ак Барса» – 4,9 млрд. Почти все эти средства – это деньги с реализации рекламы. То есть, казанцы прописали выплаты от «Татнефти» как коммерчески заработанные, а не как инвестиции от владельцев. Хотя клуб юридически клуб называется «ООО СКП Татнефть-Ак Барс».

Суммарная выручка 18 клубов составила 25,5 млрд рублей. Из них четверть приходится на СКА. Некоторые команды в своих отчётностях чётко прописали, как они учитывали выручку. Например, «Динамо» даже указало, сколько средств оно получило от спонсоров. Так, «ВТБ» в 2022 году вложил в «бело-голубых» почти 1 млрд рублей.

Общий убыток 18 российских клубов КХЛ составил 76 млн рублей, что на 148 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Худший баланс у «Авангарда» (убыток составил 429 млн рублей), а лучший – у «Динамо» (прибыль 591 млн рублей).