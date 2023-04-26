Двукратный обладатель Кубка Гагарина: «Ак Барс» победил в пятом матче за счёт терпения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, за счёт чего «Ак Барс» одержал победу в пятом матче финальной серии плей-офф с ЦСКА (2:1, 2-3 в серии).
«Мне кажется, что «Ак Барс» выиграл в пятом матче за счёт терпения. Они дождались своего момента. Счёт достаточно рано стал 1:1, а игра в таких матчах всегда идёт до ошибки. Собственно, ошибки-то не было.
Хорошее открывание нападающего и трафик перед воротами привели к тому, что вратарь не видел момента броска. Плей-офф – это всегда терпение. Маленькие детали имеют первостепенное значение. Силы беречь некуда, всё поставлено на кон. Нужно бережное отношение к своим моментам, максимальная концентрация и терпеливая игра в обороне», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля.
- 26 апреля 2023
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