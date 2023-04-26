Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Вашингтона» Сандин сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2023

Защитник «Вашингтона» Сандин сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2023
Комментарии

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 2023 года в Финляндии и Латвии, сообщает официальный сайт «столичных».

23-летний Сандин набрал рекордные для себя 35 (7+28) очков в 71 игре за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Кэпиталз» в этом сезоне. За «Вашингтон» игрок обороны записал на свой счёт 15 (3+12) результативных баллов в 19 играх после обмена из канадского клуба 1 марта 2023 года. Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 159 матчах Сандин набрал 63 (13+50) очка.

Сандин ранее представлял Швецию на чемпионатах мира среди молодёжных команд, завоевав бронзовую медаль в 2020 году. Расмус выигрывал золотые медали на чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 17 лет в 2016 году.

Материалы по теме
Лебрюн: масштабной перестройки у «Кэпс» не предвидится, пока Овечкин гонится за рекордом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023