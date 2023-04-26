Защитник «Вашингтона» Сандин сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2023
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 2023 года в Финляндии и Латвии, сообщает официальный сайт «столичных».
23-летний Сандин набрал рекордные для себя 35 (7+28) очков в 71 игре за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Кэпиталз» в этом сезоне. За «Вашингтон» игрок обороны записал на свой счёт 15 (3+12) результативных баллов в 19 играх после обмена из канадского клуба 1 марта 2023 года. Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге в 159 матчах Сандин набрал 63 (13+50) очка.
Сандин ранее представлял Швецию на чемпионатах мира среди молодёжных команд, завоевав бронзовую медаль в 2020 году. Расмус выигрывал золотые медали на чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 17 лет в 2016 году.
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