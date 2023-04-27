44 сейва Бобровского — третий результат в истории «Флориды» в игре на вылет

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения. Он показал третий результат в истории клуба в игре на грани вылета. На втором месте находится Роберто Луонго, совершивший в такой игре 49 спасений. Лидером по данному показателю в истории «Пантерз» является Джон Ванбисбрук, в активе которого было 55 сейвов.

Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде».

Сегодняшний матч в случае проигрыша стал бы последним для «Флориды» в нынешнем плей-офф, однако команда сумела победить и сократить отставание в серии, счёт в которой на данный момент 3-2 в пользу «Бостона».