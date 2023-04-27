44 сейва Бобровского — третий результат в истории «Флориды» в игре на вылет

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения. Он показал третий результат в истории клуба в игре на грани вылета. На втором месте находится Роберто Луонго, совершивший в такой игре 49 спасений. Лидером по данному показателю в истории «Пантерз» является Джон Ванбисбрук, в активе которого было 55 сейвов.
Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде».
Сегодняшний матч в случае проигрыша стал бы последним для «Флориды» в нынешнем плей-офф, однако команда сумела победить и сократить отставание в серии, счёт в которой на данный момент 3-2 в пользу «Бостона».
- 27 апреля 2023
-
08:18
-
08:00
-
07:35
-
07:32
-
07:22
-
07:21
-
07:10
-
07:06
-
07:01
-
05:20
- 26 апреля 2023
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:46
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:33
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07