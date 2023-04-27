«Сиэтл» повторил рекорд НХЛ 105-летней давности

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости в игре третий период, гости ведут со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте второго периода благодаря точному броску нападающего гостей Моргана Гики. «Сиэтлу» удалось открывать счёт во всех матчах в этой серии, которая является дебютной для американской команды в истории плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, таким образом «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых пяти матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

На данный момент счёт в серии между командами ничейный, 2-2.