«Сиэтл» обыграл «Колорадо» и повёл в серии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Морган Гики, Тай Картье, а также Янни Гурд.
У хозяев в сегодняшнем матче забивали Натан Маккиннон и Эван Родригес. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 25 спасений.
Следующий матч между командами состоится 29 апреля и начнётся в 5:00 мск. В случае победы «Сиэтл» пройдёт в следующий раунд плей-офф НХЛ.
Напомним, в сегодняшнем матче «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых пяти матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
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