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«Сиэтл» обыграл «Колорадо» и повёл в серии

«Сиэтл» обыграл «Колорадо» и повёл в серии
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Морган Гики, Тай Картье, а также Янни Гурд.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Натан Маккиннон и Эван Родригес. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 25 спасений.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля и начнётся в 5:00 мск. В случае победы «Сиэтл» пройдёт в следующий раунд плей-офф НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых пяти матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гики (Шварц, Веннберг) – 26:35 (5x5)   1:1 Маккиннон (Рантанен) – 27:55 (5x5)   1:2 Картье (Эберле, Борген) – 29:59 (5x5)   1:3 Гурд (Суси, Бьёркстранд) – 41:40 (5x5)   2:3 Родригес (Тэйвз, Маккиннон) – 56:23 (6x5)
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