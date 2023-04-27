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Холл забил в четвёртом матче плей-офф подряд. Это четвёртый результат в истории «Бостона»

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

У хозяев забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл, который продлил голевую серию до четырёх игр, что является четвёртым показателем в истории «Брюинз».

Первое место в данной номинации делят Джонни Бьюсик (1970) и Грегг Шеппард (1974), забивавшие в шести матчах кряду. Третье место занимает Кэм Нили с пятиматчевой голевой серией в 1990 году. Следом расположился Холл.

Всего в пяти играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету 31-летнего канадского форварда 8 (5+3) очков при отсутствии штрафного времени.