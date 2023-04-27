«Он был гениален». Тренер «Флориды» — об игре Бобровского в пятом матче с «Бостоном»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис выразил восхищение игрой вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном». Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника.

«Ему нужно было внести свою лепту, как делает Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский нейтрализовал выход один на один с нападающим «Бостона» Брэдом Маршаном на последней секунде основного времени матча. Этот матч стал вторым для россиянина, который он начал в качестве стартового вратаря в серии с «Бостоном», ещё в одном матче Бобровский вышел в середине третьего периода. Всего в серии с «Брюинз» Сергей пропустил 9 шайб, отразив 78 бросков.