«Мне повезло». Бобровский — о сейве на последних секундах основного времени с «Бостоном»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свой сейв на последних секундах основного времени пятого матча серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин нейтрализовал выход один на один с нападающим «Брюинз» Брэдом Маршаном при равном счёте.

«Я уже и забыл об этом моменте, если честно. Это просто играл в моменте и старался отбить шайбу. Я знал, что на часах осталось не так много времени, поэтому он, вероятно, собирается бросить шайбу. Я пытался занять правильную позицию и сыграть агрессивно. Мне повезло, что я сделал этот сейв», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника. Этот матч стал вторым для россиянина, который он начал в качестве стартового вратаря в серии с «Бостоном», ещё в одном матче Бобровский вышел в середине третьего периода. Всего в серии с «Брюинз» Сергей пропустил девять шайб, отразив 78 бросков.