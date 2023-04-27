Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне повезло». Бобровский — о сейве на последних секундах основного времени с «Бостоном»

«Мне повезло». Бобровский — о сейве на последних секундах основного времени с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свой сейв на последних секундах основного времени пятого матча серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин нейтрализовал выход один на один с нападающим «Брюинз» Брэдом Маршаном при равном счёте.

«Я уже и забыл об этом моменте, если честно. Это просто играл в моменте и старался отбить шайбу. Я знал, что на часах осталось не так много времени, поэтому он, вероятно, собирается бросить шайбу. Я пытался занять правильную позицию и сыграть агрессивно. Мне повезло, что я сделал этот сейв», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника. Этот матч стал вторым для россиянина, который он начал в качестве стартового вратаря в серии с «Бостоном», ещё в одном матче Бобровский вышел в середине третьего периода. Всего в серии с «Брюинз» Сергей пропустил девять шайб, отразив 78 бросков.

Материалы по теме
Видео
Бобровский совершил невероятный сейв на последних секундах основного времени с «Бостоном»
Материалы по теме
Матч жизни Бобровского в НХЛ! Отбил 44 броска и сделал суперсейв на последней секунде
Матч жизни Бобровского в НХЛ! Отбил 44 броска и сделал суперсейв на последней секунде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023