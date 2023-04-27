«Год назад это было моей самой безумной мечтой». Форвард «Сиэтла» — о дебютном голе в НХЛ

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Второй гол «Сиэтла» в матче забил нападающий Тай Картье. Примечательно, что этот матч стал дебютным для форварда в НХЛ. Картье стал лишь восьмым хоккеистом НХЛ с 1927 года, кто забивал в своём дебютном матче плей-офф в лиге. Последним это делал защитник «Колорадо» Кейл Макар в третьем матче плей-офф с «Калгари» в 2019 году.
«Я просто ехал к воротам и увидел, что у Эберле была шайба и он попытался найти меня передачей. И, очевидно, он сделал особенный пас.
Год назад это было моей самой безумной мечтой, так что этот день стал особенным», — цитирует Картье пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этой победе «Сиэтл» повёл в серии со счётом 3-2 и поставил действующего чемпиона на грань вылета. Следующий матч пройдёт в Сиэтле 29 апреля.
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