«Сибирь» продлила контракт с воспитанником клуба защитником Ефремовым

«Сибирь» продлила контракт с 21-летним защитником Никитой Ефремовым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком до 30 апреля 2025 года.

Ефремов — воспитанник «Сибири», дебютировал в КХЛ в 2019 году. По окончании минувшего сезона в активе хоккеиста 104 матча в регулярных чемпионатах и три в плей-офф (2023). Также в этом сезоне Ефремов забросил и свою первую шайбу в КХЛ, а всего набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах при положительном показателе полезности.

Напомним, «Сибирь» подписала контракт с главным тренером Дэвидом Немировски и обозначила смену игрового стиля команды на более атакующий.