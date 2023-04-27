Пашков: общий уровень КХЛ очень средний, мы зря слепо копируем НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков порассуждал о проблемах отечественного хоккея, выделил основные направления и выразил мнение о необходимых изменениях.

«Мы уже второй год без европейского хоккея и чемпионатов мира всех возрастов, поэтому нам трудно сравнить то, что происходит в КХЛ, с европейскими и тем более североамериканскими конкурентами. Но я уже говорил, что мы пошли ошибочной дорогой слепого копирования НХЛ. В НХЛ собраны лучшие хоккеисты мира, им не надо тренироваться, можно только играть. У нас совсем другие условия, молодёжь не будет расти без тренировочного процесса. Да, новые имена вроде бы в КХЛ появляются, но их мастерство вызывает вопросы.

Здесь самый лучший пример — «Торпедо». Команда за счёт тренерской работы стала открытием сезона, сделав ставку на игроков МХЛ и ВХЛ. Это говорит о том, что общий уровень КХЛ очень средний, держится или на российских ветеранах типа Радулова и Шипачёва, или на второсортных североамериканских легионерах. Причём финны, шведы и чехи лигу покинули, что нанесло лиге ещё один удар. Продолжаю настаивать и на том, что большие проблемы у нас с судейством, с обилием мелких фолов, с модой на оборонительный хоккей, всё это отбрасывает школу назад.

Отдельные вопросы — по нашей тренерской школе. Потеряна связь поколений. Выезжаем или на старой школе — том же Зинэтуле Билялетдинове, или на тренерах-новичках. Игорь Ларионов отработал первый сезон, Сергей Фёдоров — второй, и вновь близок к Кубку Гагарина, Роман Ротенберг, выигравший чемпионат, — тоже первый. То есть в четвёрке лучших тренеров сезона — фактически три новичка. А где среднее звено? В мае в турне по стране отправится сборная России, это очень хорошо, что хоккей у нас не завершается. Но летом всем людям хоккея нужно садиться за стол и обсуждать, в каком направлении наш чемпионат двигается. Да, есть плюсы, но, как видим, не меньше и минусов», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

С начала сезона в КХЛ идут разговоры о возможном увеличении количества матчей в лиге и отмене длительных предсезонных сборов команд. В следующем сезоне КХЛ команды вновь проведут по 68 матчей в регулярке, а со второго раунда будет введён перекрёстный плей-офф.