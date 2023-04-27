ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30

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Сегодня, 27 апреля, в Москве состоится шестая встреча финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч стартует в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В обоих матчах в Москве выиграли армейцы — 3:2 и 2:1. В пятой встрече «Ак Барс» одержал волевую победу — 2:1. В серии ведёт ЦСКА — 3-2. В случае победы в шестой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина.

В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Тогда со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Напомним, решающий седьмой матч в случае необходимости состоится 29 апреля в Казани.