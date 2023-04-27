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Овечкин может во второй раз сыграть за ФК «Динамо»

Овечкин может во второй раз сыграть за ФК «Динамо»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может во второй раз сыграть за футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, 25 июня 2022 года Овечкин в составе «Динамо» участвовал в товарищеском матче с «Амкалом». Форвард забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на информацию о том, что Овечкин может посетить ближайший матч бело-голубых в 25-м туре РПЛ.

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