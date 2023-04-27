Гимаев: ключевой вопрос перед шестым матчем финала — хватит ли «Ак Барсу» сил?

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф между ЦСКА и «Ак Барсом».
«Хотелось бы вообще семь матчей, ведь качество хоккея в финальной серии оставляет потрясающее впечатление, мы все получаем удовольствие! Ключевой вопрос перед шестым матчем — хватит ли «Ак Барсу» сил после такого энергозатратной игры? Казанцы не только потеряли много физических сил, они могли ещё и эмоционально выгореть. В пятом матче «Ак Барс» играл дома, при родных болельщиках и их поддержке. А следующий матч состоится в Москве, на льду ЦСКА. Армейцы — крайне рациональная команда, они уже не раз показывали, насколько эффективны в решающих матчах», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.
Напомним, шестой матч финальной серии Кубка Гагарина пройдёт в Москве сегодня, 27 апреля.
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