Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко продаёт дом в Сент-Луисе за $ 6,2 млн, сообщает Realtor.com. Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял хоккеиста в стан «синерубашечников» 9 февраля 2023 года.

Сообщается, что Владимир приобрёл дом в 2018 году. В доме, построенном по индивидуальному заказу в 2016 году, пять спален и пять ванных комнат. Планировкой предусмотрены трёхметровые потолки, нестандартное освещение, лестница и французские двери. Также на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и гидромассажной ванной.

Фото: realtor.com

Фото: realtor.com

Фото: realtor.com

Фото: realtor.com

31-летний форвард становился обладателем Кубка Стэнли с «блюзменами» в 2019 году.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (2-2 в серии) Тарасенко провёл четыре матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.