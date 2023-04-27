Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко продаёт дом в Сент-Луисе за $ 6,2 млн, сообщает Realtor.com. Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял хоккеиста в стан «синерубашечников» 9 февраля 2023 года.
Сообщается, что Владимир приобрёл дом в 2018 году. В доме, построенном по индивидуальному заказу в 2016 году, пять спален и пять ванных комнат. Планировкой предусмотрены трёхметровые потолки, нестандартное освещение, лестница и французские двери. Также на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и гидромассажной ванной.
Фото: realtor.com
Фото: realtor.com
Фото: realtor.com
Фото: realtor.com
31-летний форвард становился обладателем Кубка Стэнли с «блюзменами» в 2019 году.
Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (2-2 в серии) Тарасенко провёл четыре матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.
- 27 апреля 2023
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