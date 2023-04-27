Голкипер Билялов вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победам в плей-офф

В пятом матче финальной серии с ЦСКА (2:1) вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов одержал 29-ю победу в плей-офф в составе казанского клуба и вышел на чистое первое место в истории клуба по победам в розыгрышах Кубка Гагарина.

Напомним, в пятом матче финальной серии голкипер казанской команды отразил 17 бросков из 18.

Лидеры «Ак Барса» по победам в плей-офф КХЛ:

Тимур Билялов – 29 побед (43 матча);

Эмиль Гарипов – 28 (43);

Петри Веханен – 26 (43).

Напомним, ЦСКА ведёт в финальной серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится в Москве сегодня, 27 апреля (19:30 мск). В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Тогда со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Ранее стало известно, что Станислав Галиев вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победным голам в плей-офф КХЛ.