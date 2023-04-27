Фонд оплаты труда у СКА в 2022-м составил 3,22 млрд рублей, «Ак Барса» – 2,04 млрд

18 российских команд Континентальной хоккейной лиги раскрыли финансовые отчётности за 2022 год. Десять из них указали фонды оплаты труда (ФОТ), сообщает Metaratings.ru.

Наибольшее сокращение ФОТ показало «Динамо». Зарплаты всех работников клуба, согласно финансовой отчётности, в 2022-м составили около 400 млн рублей – это на 1,1 млрд меньше, чем в 2021-м. Вероятнее всего, это связано с уходом из клуба нескольких хоккеистов, в том числе Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

Отметим, что фонд оплаты труда у СКА в 2022-м составил 3,22 млрд рублей, а у финалиста Кубка Гагарина, «Ак Барса» – 2,04 млрд. Победитель Запада, ЦСКА – единственный российский клуб КХЛ, который не раскрыл финансовые отчётности.